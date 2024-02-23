Лазарева (Юдина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Юдина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: Юдин Михаил Степанович

Мать: Юдина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Лазарев Адам Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1964

Сын: Лазарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1966

Дочь: Лазарева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1978

Дочь: Дубинина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Иван Иванович

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