Лазарева (Юдина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1964
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1966
Дочь: Лазарева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1978
Дочь: Дубинина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно