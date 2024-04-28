Юдина (Капитанова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Капитанова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919

Отец: Капитанов Николай

Мать: Капитанова Матрена

Рождение ребёнка
12.10.1937

Сын: Юдин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович

Бракосочетание
1937

Муж: Юдин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
19.12.1941

Дочь: Лазарева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
04.06.1947

Сын: Юдин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Юдин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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