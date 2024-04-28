Юдина (Капитанова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919
Отец: Капитанов Николай
Мать: Капитанова Матрена
Рождение ребёнка
12.10.1937
Сын: Юдин Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
19.12.1941
Дочь: Лазарева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
04.06.1947
Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Юдин Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно