Юдин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1947

Дата смерти

05.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947

Отец: Юдин Михаил Степанович

Мать: Юдина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1969

Дочь: Фризен Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Юдина Лидия

Рождение ребёнка
09.10.1976

Дочь: Ungefug Марина Михайловна

Мать ребёнка: Юдина Лидия

Бракосочетание
25.06.2011

Жена: Русских Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Лидия

Смерть
05.10.2022
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