Юдин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1947
Дата смерти05.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947
Рождение ребёнка
11.01.1969
Дочь: Фризен Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Юдина Лидия
Рождение ребёнка
09.10.1976
Дочь: Ungefug Марина Михайловна
Мать ребёнка: Юдина Лидия
Бракосочетание
25.06.2011
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Лидия
Смерть
05.10.2022