Капитанова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитанова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Юдина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Капитанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Капитанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитанов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Капитанов Николай

Смерть
Неизвестно
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