Капитанова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Юдина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Капитанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Капитанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитанов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Капитанов Николай
Смерть
Неизвестно