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Дубинин Артём Сергеевич

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

01.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2013

Отец: Дубинин Сергей Николаевич

Мать: Дубинина Наталья Ивановна

Канск, город Канск, Красноярский край
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