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Дубинин Артём Сергеевич
Дубинин Артём Сергеевич
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Древо
Место рождения
Канск
, город Канск, Красноярский край
Дата рождения
01.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Дубинин Сергей Николаевич
1973 г.р.
Мать
Дубинина (Лазарева) Наталья Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2013
Отец:
Дубинин Сергей Николаевич
Мать:
Дубинина Наталья Ивановна
Канск
, город Канск, Красноярский край
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