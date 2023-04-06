Александр Прохоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: Прохор Карпов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефросинья Александрова
Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Александрова
Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Тимофеева
Смерть
Неизвестно