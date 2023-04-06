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Александр Прохоров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: Прохор Карпов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефросинья Александрова

Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лисин Савва Александров

Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Александрова

Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лисин Иван Александров

Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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