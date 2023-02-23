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Фёкла Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефросинья Александрова

Отец ребёнка: Александр Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лисин Савва Александров

Отец ребёнка: Александр Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Александрова

Отец ребёнка: Александр Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лисин Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
51
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Прохоров

Смерть
Неизвестно
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