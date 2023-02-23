Фёкла Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефросинья Александрова
Отец ребёнка: Александр Прохоров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Александр Прохоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Александрова
Отец ребёнка: Александр Прохоров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Александр Прохоров
Место жительства
1858
51
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Прохоров
Смерть
Неизвестно