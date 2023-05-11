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Прохор Карпов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Алексей Прохоров

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лисин Василий Прохоров

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Александр Прохоров

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1856
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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