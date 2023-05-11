Прохор Карпов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Алексей Прохоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Александр Прохоров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
51
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1856