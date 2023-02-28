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Лисин Василий Прохоров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Прохор Карпов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лисин Яков Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лисин Фёдор Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Филип Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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