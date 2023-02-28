Лисин Василий Прохоров
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Прохор Карпов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лисин Яков Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лисин Фёдор Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Филип Васильев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
51
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно