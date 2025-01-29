Ульянин Александр Алексеевич
мужской, родился 1848, Москва, город федерального значения Москва
умер 1911, Ногинск, Богородский, Московская область
ОтецУльянин Алексей Александрович1817 г.р.
МатьУльянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.
Супруги
Ульянина Наталья АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911
Ногинск, Богородский, Московская область