Ульянин Александр Алексеевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянин Александр Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1848, Москва, город федерального значения Москва

умер 1911, Ногинск, Богородский, Московская область

Отец
Ульянин Алексей Александрович1817 г.р.
Мать
Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна1820 г.р.
Супруги
Ульянина Наталья АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ульянин Алексей Александрович

Мать: Ульянина (Савёлова) Надежда Павловна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянина Наталья Алексеевна

Смерть
1911
Ногинск, Богородский, Московская область

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