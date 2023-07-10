Ульянина Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Ульянин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ульянин Александр Алексеевич
г. Ницца, Приморские Альпы, Вторая Французская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно