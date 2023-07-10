Ульянина Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Ульянин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ульянин Александр Алексеевич

г. Ницца, Приморские Альпы, Вторая Французская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно