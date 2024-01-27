Naman Solomon Jr.
Место рожденияBisbee, AZ, USA
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти08.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Bisbee, AZ, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Naman Consuelo «Connie»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Naman Consuelo «Connie»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Naman Consuelo «Connie»
Смерть
08.09.1994
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Похороны
Неизвестно
Resurrection Cemetery, Montebello, CA, USA