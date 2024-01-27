Naman Solomon Jr. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNaman Solomon Jr.

Naman Solomon Jr.

Место рождения

Bisbee, AZ, USA

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

08.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: Naman (naaman) Solomon Esmein

Мать: Naman Beatrice Blanco

Bisbee, AZ, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Naman Consuelo «Connie»

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Naman Consuelo «Connie»

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Naman Consuelo «Connie»

Смерть
08.09.1994
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Похороны
Неизвестно
Resurrection Cemetery, Montebello, CA, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close