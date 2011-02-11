Naman (Gonzalez) Consuelo «Connie» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Naman (Gonzalez) Consuelo «Connie»

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Место рождения

Los Angeles, CA, USA

Дата рождения

12.09.1921

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Los Angeles, CA, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Naman Solomon Jr.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Naman Solomon Jr.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Naman Solomon Jr.

Смерть
11.02.2011
Похороны
17.02.2011
Resurrection Cemetery, Montebello, CA, USA
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