Naman (Gonzalez) Consuelo «Connie»
Место рожденияLos Angeles, CA, USA
Дата рождения12.09.1921
Дата смерти11.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Naman Solomon Jr.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Naman Solomon Jr.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Naman Solomon Jr.
Смерть
11.02.2011
Похороны
17.02.2011
Resurrection Cemetery, Montebello, CA, USA