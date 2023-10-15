Десятов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.08.1946
Дата смерти15.10.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1946
Бракосочетание
08.06.1974
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Десятова Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна
Рождение ребёнка
11.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна
Красный Мак, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна
Смерть
15.10.2023