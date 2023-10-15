Десятов Николай Кузьмич 02.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Десятов Николай Кузьмич

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Место рождения

Кочемары, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.08.1946

Дата смерти

15.10.2023

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ИЮ
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1946

Отец: Десятов Кузьма Евдокимович

Мать: Десятова Иванова Елена Филипповна

Кочемары, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.06.1974

Жена: Десятова Чепига Галина Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Десятова Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна

Красный Мак, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Десятова Чепига Галина Александровна

Смерть
15.10.2023

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