Красный Мак
Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
316Биюк-Каралез, д. вл. тат. и дачи вл.при источнике безымянном.482453188127Мечеть 1. Волостное правление. Обывательская почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
29. Биюк-Каралез, деревня бывшая государственная, дворов 58, жителей 420, волостное правление (уездный город в 48 верстах), 2 мечети, лавка. В 1 версте — мечеть. В 4 верс Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
797576Красный Максело44°38,0' с.ш.33°47,0' в.д.L-36-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35604439101с Красный Максело