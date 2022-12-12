село Красный Мак, село Красный Мак, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Красный Мак

Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
316Биюк-Каралез, д. вл. тат. и дачи вл.при источнике безымянном.482453188127Мечеть 1. Волостное правление. Обывательская почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Каралезская волость
29. Биюк-Каралез, деревня бывшая государственная, дворов 58, жителей 420, волостное правление (уездный город в 48 верстах), 2 мечети, лавка. В 1 версте — мечеть. В 4 верс Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Бахчисарайский район
797576Красный Максело44°38,0' с.ш.33°47,0' в.д.L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Бахчисарайский муниципальный район, Красномакское сельское поселение
35604439101с Красный Максело
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