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Иосиф Петров

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1743

Дата смерти

06.10.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Пётр

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ерофей Иосифов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Иосифов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770

Сын: Семён Иосифов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.10.1808
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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