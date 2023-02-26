Иосиф Петров
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1743
Дата смерти06.10.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ерофей Иосифов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Иосифов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Семён Иосифов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.10.1808
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.