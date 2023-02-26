Ерофей Иосифов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иосиф Петров
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иосиф Ерофеев
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Лаврин Ерофеев
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Ерофеев
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно