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Ерофей Иосифов

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иосиф Петров

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иосиф Ерофеев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лаврин Ерофеев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Ерофеев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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