Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кислинский (однодворец) Мартемьян

Мать: Кислинская ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислинский (однодворец) Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Кислинская ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский (однодворец) Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Кислинская ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кислинская ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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