Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кислинский (однодворец) Мартемьян
Мать: Кислинская ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский (однодворец) Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Кислинская ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский (однодворец) Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: Кислинская ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кислинская ?
Смерть
Неизвестно