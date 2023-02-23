Кислинская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский (однодворец) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский (однодворец) Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович
Смерть
До 1850