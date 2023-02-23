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Кислинская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кислинский (однодворец) Андрей Мартемьянович

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Мартемьян

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кислинский (рекрут, Однодворец) Павел Мартемьянович

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Мартемьян

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Мартемьян

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1850
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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