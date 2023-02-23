Кислинская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кислинский (рекрут, Однодворец) Павел Мартемьянович
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Мартемьян
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Мартемьян
Смерть
До 1850