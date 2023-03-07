Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кислинский (однодворец) Мартемьян
Мать: Кислинская ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Кислинская Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ермолина Мария Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно