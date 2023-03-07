Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кислинский (однодворец) Мартемьян

Мать: Кислинская ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Кислинская Ольга Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ермолина Мария Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Ольга Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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