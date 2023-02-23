Кислинская Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти11.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ермолина Мария Кислинская
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Мартемьянович
Смерть
11.01.1903