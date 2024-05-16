Луговской Лукьян Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговской Лукьян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговской Пётр Иванович

Мать: Луговская Александра Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Анна Константиновна

Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Луговская Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Луговская Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна

Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Луговской Арсений Лукьяновна

Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно

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