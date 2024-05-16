Луговской Лукьян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Луговская Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Луговская Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Луговской Арсений Лукьяновна
Мать ребёнка: Луговская Анна Константиновна
Смерть
Неизвестно