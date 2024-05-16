Луговская Анна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Луговская Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Луговская Екатерина Лукьяновна

Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Луговской Арсений Лукьяновна

Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович

Смерть
05.06.1908

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