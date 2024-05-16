Луговская Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.06.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Луговская Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Луговская Екатерина Лукьяновна
Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Луговской Арсений Лукьяновна
Отец ребёнка: Луговской Лукьян Петрович
Смерть
05.06.1908