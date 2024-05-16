Луговская Александра Гавриловна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговской Лукьян Петрович

Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговская Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1874

Сын: Луговской Иван Петрович

Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1875

Дочь: Луговская Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

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