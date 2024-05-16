Луговская Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговской Лукьян Петрович
Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговская Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1874
Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1875
Дочь: Луговская Зиновия Петровна
Отец ребёнка: Луговской Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно