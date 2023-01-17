Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

15.07.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Кравцов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1892 и 1904 ст.

Муж: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1904

Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.05.1904 ст.

Дочь: Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.07.1910 ст.
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
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