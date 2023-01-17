Артемьева (Кравцова) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти15.07.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Кравцов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1892 и 1904 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1904
Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.05.1904 ст.
Дочь: Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михайл Михайлович
Смерть
15.07.1910 ст.
От чахотки