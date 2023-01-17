Артемьев Михайл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Артемьев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1892 и 1904 ст.
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904 ст.
Дочь: Лукерия Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.04.1904
Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Елена Дмитриевна
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.07.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1911 ст.
Сын: Артемьев Владимир Михайловч
Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Печенкина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна
Смерть
Неизвестно