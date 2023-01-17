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Артемьев Михайл Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Артемьев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1892 и 1904 ст.

Жена: Артемьева Елена Дмитриевна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904 ст.

Дочь: Лукерия Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева Елена Дмитриевна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1904

Дочь: Сухопарова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева Елена Дмитриевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.07.1910 ст.

Жена: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1911 ст.

Сын: Артемьев Владимир Михайловч

Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Печенкина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Артемьев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
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