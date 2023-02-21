Кравцов Дмитрий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смерти10.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Артемьева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
10.10.1905 ст.
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
От опухоли