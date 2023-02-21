Кравцов Дмитрий Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Дмитрий Марков

Кравцов Дмитрий Марков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

10.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1883 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Артемьева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
10.10.1905 ст.
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
От опухоли
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close