Утробин Баженко Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1681
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Утробин Ларка Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Утробин Родион (Родка) Баженов
Мать ребёнка: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Утробин Фома (Фомка) Баженов
Мать ребёнка: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1681