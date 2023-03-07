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Утробин Баженко Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1681

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Утробин Ларка Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Утробин Родион (Родка) Баженов

Мать ребёнка: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Утробин Мамонтко Баженов

Мать ребёнка: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Утробин Фома (Фомка) Баженов

Мать ребёнка: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1681
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