Утробин Родион (Родка) Баженов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Родион (Родка) Баженов

Место рождения

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1650

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Утробин Баженко Ларионов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Утробин Василий (Васка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1650

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