Утробин Родион (Родка) Баженов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1650
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Утробин Баженко Ларионов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкое, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Утробин Василий (Васка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1650