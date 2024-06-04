Утробин Ларка Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Утробин Иван (Иванко) Ильин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Утробин Иван (Ивашко) Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1613
Сын: Утробин Евсигней Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Утробин Иван (Ивашко Мл) (Ивашко, Мл) Ларионов
Мать ребёнка: не указана