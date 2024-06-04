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Утробин Ларка Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Утробин Иван (Иванко) Ильин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Утробин Иван (Ивашко) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Утробин Баженко Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1613

Сын: Утробин Евсигней Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Утробин Иван (Ивашко Мл) (Ивашко, Мл) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1629

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