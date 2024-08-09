Глухих Филарет (Филипп) Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухих Осип
Мать: Стефандида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Осип Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Иван Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1620
Мать ребёнка: не указана
Василий Филиппов сын Глухих Род: ранее 1620, вероятно д.Петрушинская Выдрино (посад г.Хлынова)
Смерть
Неизвестно