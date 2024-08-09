Глухих Филарет (Филипп) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Филарет (Филипп) Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухих Осип

Мать: Стефандида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Осип Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Иван Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1620

Сын: Глухих Василий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Василий Филиппов сын Глухих Род: ранее 1620, вероятно д.Петрушинская Выдрино (посад г.Хлынова)
Смерть
Неизвестно

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