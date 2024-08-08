Стефандида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Федор Осипов
Отец ребёнка: Глухих Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Филарет (Филипп) Осипов
Отец ребёнка: Глухих Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Андрей Осипов
Отец ребёнка: Глухих Осип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухих Осип
Смерть
Неизвестно