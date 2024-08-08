Стефандида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефандида

Стефандида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Федор Осипов

Отец ребёнка: Глухих Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Филарет (Филипп) Осипов

Отец ребёнка: Глухих Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Андрей Осипов

Отец ребёнка: Глухих Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Осип

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.