Глухих Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Федор Осипов

Мать ребёнка: Стефандида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефандида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Андрей Осипов

Мать ребёнка: Стефандида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Филарет (Филипп) Осипов

Мать ребёнка: Стефандида

Смерть
Неизвестно

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