Глухих Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Федор Осипов
Мать ребёнка: Стефандида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефандида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Андрей Осипов
Мать ребёнка: Стефандида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Филарет (Филипп) Осипов
Мать ребёнка: Стефандида
Смерть
Неизвестно