(Альховикова) Мария Ильина
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно