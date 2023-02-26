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(Альховикова) Мария Ильина

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Альховиков Илья Ильин

Мать: Альховикова Агафия Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1820

Муж: Ксензов Сергей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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