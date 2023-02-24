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Осип Павлов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Павел Максимов

Мать: Татьяна Карпова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1806

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Евдоким (Иосифов)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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