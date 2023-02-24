Осип Павлов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Павел Максимов
Мать: Татьяна Карпова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1806
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: ?
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Евдоким (Иосифов)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно