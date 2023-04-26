Татьяна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Аграфена Павлова
Отец ребёнка: Павел Максимов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Осип Павлов
Отец ребёнка: Павел Максимов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Максимов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ефим Павлов
Отец ребёнка: Павел Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Максимов
Смерть
Неизвестно