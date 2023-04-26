Татьяна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Аграфена Павлова

Отец ребёнка: Павел Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Осип Павлов

Отец ребёнка: Павел Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ефим Павлов

Отец ребёнка: Павел Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Максимов

Смерть
Неизвестно
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