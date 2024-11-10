Малов Никифор Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти10.01.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Малов Зиновий Герасимович
Мать: Марья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.
Дочь: (Малова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Малова Матрона Филимоновна
Рождение ребёнка
04.09.1873 ст.
Дочь: (Малова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Малова Матрона Филимоновна
Смерть
10.01.1895 ст.