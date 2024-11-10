Малов Никифор Зиновьевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малов Никифор Зиновьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.01.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Малов Зиновий Герасимович

Мать: Марья Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Матрона Филимоновна

Бракосочетание
13.01.1857 ст.

Жена: Малова Матрона Филимоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.

Дочь: (Малова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Малова Матрона Филимоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1873 ст.

Дочь: (Малова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Малова Матрона Филимоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1895 ст.

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