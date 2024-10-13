Марья Афанасьевна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Афанасьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Афанасий Филиппович

Мать: Анна Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Зиновий Герасимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Малов Никифор Зиновьевич

Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1850 ст.

Сын: Григорий Зиновьевич

Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1852

Сын: Ефим Зиновьевич

Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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