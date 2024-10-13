Марья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Афанасий Филиппович
Мать: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович
Рождение ребёнка
24.01.1850 ст.
Сын: Григорий Зиновьевич
Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович
Рождение ребёнка
15.01.1852
Сын: Ефим Зиновьевич
Отец ребёнка: Малов Зиновий Герасимович
Смерть
Неизвестно