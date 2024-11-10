Малова Матрона Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти28.11.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.
Дочь: (Малова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Малов Никифор Зиновьевич
Рождение ребёнка
04.09.1873 ст.
Дочь: (Малова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Малов Никифор Зиновьевич
Смерть
28.11.1898 ст.