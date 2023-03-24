Rosilainen (Immonen) Anna Taavetintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1827
Дата смерти06.06.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1827
Отец: Immonen Daniel
Мать: Immonen Anna
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
29.10.1847
Сын: Rosilainen Matti Pekanpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.10.1847 ст.
Сын: Rosilainen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.02.1850
Сын: Rosilainen Antti Pekanpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.08.1852
Сын: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.11.1856
Дочь: Heiskanen Anna Pekantytär
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.09.1859
Сын: Rosilainen Juho Pekanpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
06.06.1860
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя