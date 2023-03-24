Rosilainen (Immonen) Anna Taavetintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosilainen (Immonen) Anna Taavetintytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1827

Дата смерти

06.06.1860

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1827

Отец: Immonen Daniel

Мать: Immonen Anna

Бракосочетание
Около 1846

Муж: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Rosilainen Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.10.1847 ст.

Сын: Rosilainen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.02.1850

Сын: Rosilainen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.08.1852

Сын: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.11.1856

Дочь: Heiskanen Anna Pekantytär

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.09.1859

Сын: Rosilainen Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
06.06.1860
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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