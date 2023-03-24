Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения23.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1856
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
27.03.1881
Дочь: Maria Tuomaantytär
Отец ребёнка: Heiskanen Tuomas Yrjönpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1884
Дочь: Auni Tuomaantytär
Отец ребёнка: Heiskanen Tuomas Yrjönpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно