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Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär

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Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

23.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1856

Отец: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Мать: Rosilainen Anna Taavetintytär

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Heiskanen Tuomas Yrjönpoika

Рождение ребёнка
27.03.1881

Дочь: Maria Tuomaantytär

Отец ребёнка: Heiskanen Tuomas Yrjönpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1884

Дочь: Auni Tuomaantytär

Отец ребёнка: Heiskanen Tuomas Yrjönpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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