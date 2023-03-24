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Heiskanen Tuomas Yrjönpoika

Место рождения

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

05.05.1840

Дата смерти

19.12.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär

Рождение ребёнка
27.03.1881

Дочь: (Heiskanen) Maria Tuomaantytär

Мать ребёнка: Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär

Рождение ребёнка
18.04.1884

Дочь: (Heiskanen) Auni Tuomaantytär

Мать ребёнка: Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär

Смерть
19.12.1895

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