Heiskanen Tuomas Yrjönpoika
Место рождения
Дата рождения05.05.1840
Дата смерти19.12.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
27.03.1881
Дочь: (Heiskanen) Maria Tuomaantytär
Мать ребёнка: Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär
Рождение ребёнка
18.04.1884
Дочь: (Heiskanen) Auni Tuomaantytär
Мать ребёнка: Heiskanen (Rosilainen) Anna Pekantytär
Смерть
19.12.1895