Rosilainen Antti Pekanpoika
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения29.10.1847 ст.
Дата смертиПосле 29.10.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1847 ст.
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
После 29.10.1847 ст.
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя