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Rosilainen Antti Pekanpoika

Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

29.10.1847 ст.

Дата смерти

После 29.10.1847 ст.

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1847 ст.

Отец: Rosilainen Pekka Pekanpoika

Мать: Rosilainen Anna Taavetintytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
После 29.10.1847 ст.
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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