Николаева Варвара Николаевна 10.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева Варвара Николаевна

Автор
ДП
Панфилов Д.

женский, родилась 10.12.1932, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

умерла 19.03.2021, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Николаев Николай Степанович05.12.1906 г.р.
Мать
Николаева (Харитонова) Александра Васильевна17.01.1912 г.р.
Супруги
Елисеев Николай Михайлович10.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932

Отец: Николаев Николай Степанович

Мать: Николаева (Харитонова) Александра Васильевна

Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Николай Михайлович

Смерть
19.03.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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