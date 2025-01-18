Николаева Варвара Николаевна
женский, родилась 10.12.1932, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
умерла 19.03.2021, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецНиколаев Николай Степанович05.12.1906 г.р.
МатьНиколаева (Харитонова) Александра Васильевна17.01.1912 г.р.
Супруги
Елисеев Николай Михайлович10.12.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1932
Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Николай Михайлович
Смерть
19.03.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург