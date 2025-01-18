Николаев Николай Степанович 05.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Николай Степанович

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился 05.12.1906, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

умер 05.04.1942

Отец
Николаев Степан Семенович1883 г.р.
Мать
Николаева Любовь Алексеевна01.09.1885 г.р.
Супруги
Николаева (Харитонова) Александра Васильевна17.01.1912 г.р.
Дети
Николаева Варвара Николаевна10.12.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: Николаев Степан Семенович

Мать: Николаева Любовь Алексеевна

Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Харитонова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1932

Дочь: Николаева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Николаева (Харитонова) Александра Васильевна

Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Смерть
05.04.1942

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