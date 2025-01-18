Николаев Николай Степанович
мужской, родился 05.12.1906, Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
умер 05.04.1942
ОтецНиколаев Степан Семенович1883 г.р.
МатьНиколаева Любовь Алексеевна01.09.1885 г.р.
Супруги
Николаева (Харитонова) Александра Васильевна17.01.1912 г.р.
Дети
Николаева Варвара Николаевна10.12.1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906
Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1932
Дочь: Николаева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Николаева (Харитонова) Александра Васильевна
Котельницы, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
05.04.1942