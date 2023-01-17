Карягин Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарягин Гавриил Иванович

Карягин Гавриил Иванович

avatar

Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

17.03.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1819 ст.

Отец: Карягин Иван Алексеевич

Мать: Карягина Пелагея Силантьевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 97об-98
Рождение ребёнка
1841

Сын: Карягин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1847 ст.

Сын: Карягин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1737 692об-693
Бракосочетание
19.09.1848 ст.

Жена: Карягина Федосья Павлова

ф.203-оп.754-д.1767 716об-717 второй брак и у нее, и у него
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агрофена Гавриловна

Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Карягин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карягина Фекла Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close