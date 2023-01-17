Карягин Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения17.03.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1819 ст.
ф.2132-оп.1-д.150 97об-98
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.02.1847 ст.
Мать ребёнка: Карягина Фекла Евдокимовна
ф.203-оп.745-д.1737 692об-693
Бракосочетание
19.09.1848 ст.
Жена: Карягина Федосья Павлова
ф.203-оп.754-д.1767 716об-717 второй брак и у нее, и у него
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агрофена Гавриловна
Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Карягин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Карягина Федосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно