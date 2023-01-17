Карягина (Собачкина) Федосья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина (Собачкина) Федосья Павлова

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

28.05.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825 ст.

Отец: Собачкин Павел Гаврилович

Мать: Собачкина Мавра Никитична

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
19.09.1848 ст.

Муж: Карягин Гавриил Иванович

ф.203-оп.754-д.1767 716об-717 второй брак и у нее, и у него
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агрофена Гавриловна

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Карягин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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