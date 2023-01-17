Карягина (Собачкина) Федосья Павлова
Место рождения
Дата рождения28.05.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825 ст.
Бракосочетание
19.09.1848 ст.
ф.203-оп.754-д.1767 716об-717 второй брак и у нее, и у него
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агрофена Гавриловна
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Карягин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно