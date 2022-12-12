Собачкина (Ботылева) Мавра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина (Ботылева) Мавра Никитична

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ботылев Никита Тихонович

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
от первой жены Никиты Тихоновича
Рождение ребёнка
19.05.1806 ст.

Дочь: Федосья Павловна

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.989 487об-488
Рождение ребёнка
27.01.1812 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1065а 177об-178
Рождение ребёнка
1817

Сын: Собачкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1819 ст.

Сын: Собачкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 95об-96
Рождение ребёнка
16.10.1822 ст.

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 113об-114
Рождение ребёнка
28.05.1825 ст.

Дочь: Карягина Федосья Павлова

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1828 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2131-оп.1-д.151 17об-18
Рождение ребёнка
1833

Сын: Собачкин Никита Павлович

Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Павел Гаврилович

Смерть
27.06.1848
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1767 726об-727 от эпидемической болезни
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