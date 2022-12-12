Собачкина (Ботылева) Мавра Никитична
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти27.06.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1791
Отец: Ботылев Никита Тихонович
Мать: не указана
от первой жены Никиты Тихоновича
Рождение ребёнка
19.05.1806 ст.
Дочь: Федосья Павловна
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
ф.203-оп.745-д.989 487об-488
Рождение ребёнка
27.01.1812 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
ф.203-оп.745-д.1065а 177об-178
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
20.11.1819 ст.
Сын: Собачкин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
ф.2132-оп.1-д.150 95об-96
Рождение ребёнка
16.10.1822 ст.
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
ф.2132-оп.1-д.150 113об-114
Рождение ребёнка
28.05.1825 ст.
Дочь: Карягина Федосья Павлова
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
11.02.1828 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
ф.2131-оп.1-д.151 17об-18
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Собачкин Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1848
ф.203-оп.745-д.1767 726об-727 от эпидемической болезни