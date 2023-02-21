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Карягина Фекла Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.05.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Карягин Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1847 ст.

Сын: Карягин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1737 692об-693
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Гавриил Иванович

Смерть
27.05.1848 ст.
Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.745-д.1767 725об-726 от эпидемической болезни
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