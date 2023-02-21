Карягина Фекла Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.05.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1847 ст.
Отец ребёнка: Карягин Гавриил Иванович
ф.203-оп.745-д.1737 692об-693
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1848 ст.
ф.203-оп.745-д.1767 725об-726 от эпидемической болезни